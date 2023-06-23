İSTANBUL

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, birçok kesimden tepki almaya devam ediyor.Bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. Seçimin kaybedilmesinin ardından partide değişim olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, dün Haliç Kongre Merkezi'ndeki "İstanbul'a hizmette 4 yıl sunumu" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, grup toplantısı hakkında konuştu.



"GRUP TOPLANTISI BEKLENTİLERİMİ KARŞILAMADI"



Salı günü yapılan grup toplantısı ile ilgili İmamoğlu, "Bu şahsi bir mesele de değildir. Toplumsal bir beklentidir. O bakımdan beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur ya da olmamıştır. O tabii halkın ya da CHP'lilerin takdiri ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Çok net." dedi.

“DEĞİŞİM SÜRECİNE LİDERLİK ETMEYE HAZIRIM”

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olma konusunun konuşulmadığını ifade ederek, "Hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur ama bir süreç tarifidir, kişisel bir makam tarifi değildir." diye konuştu.

HABER:MERVE ELÇİ