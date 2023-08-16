Haber: Mert Osman Erman

Bir hafta önce, Ekvador seçimlerinde bu Pazar günü Construye partisinin başkan adayı Fernando Villavicencio, başkent Quito'daki bir kampanya mitinginin ardından kafasına üç kez ateş edilerek vuruldu.

Bayan González, 36 yaşında, parti başkan yardımcısı adayı olarak kalacak ve Christian Zurita'nın ortağı olarak görev yapacak. O, Fernando Villavicencio gibi yolsuzluğu araştıran bir gazeteci.

"Ben Fernando'nun mirasını ölmeyeceğine inandırmıyorum," Bayan González BBC'nin Newshour programına söyledi.

"Benim için inanılmaz derecede kişisel ve arkadaşıma veda edememek çok zor. Günün 24 saati kursuza yelek giyiyorum," dedi. 59 yaşındaki Bay Villavicencio, Ekvador ulusal meclisi üyesi bir gazeteci olarak, başkanlık seçiminden 11 gün önce, başkentteki bir kampanya mitinginden ayrılırken vuruldu.

Saldırganlardan biri polisle çıkan bir çatışmada öldü, diğerleri kaçtı.

Onun ölümü, çoğunlukla uyuşturucu çeteleri şiddeti, kartel savaşları ve yolsuzluğundan büyük ölçüde etkilenmeyen bir ulkeyi şoke etti; birçok komşusu tarafından kötüye kullanıldı. Ancak son yıllarda Kolombiyalı ve Meksikalı uyuşturucu kartellerinin büyümesi nedeniyle suç arttı.

Bay Villavicencio'nun kampanyası yolsuzluk ve çetelere odaklandı ve Ekvador'daki hükümet yetkilileri ile organize suçlar arasında bağlantılar olduğunu iddia eden az sayıda adaydan biriydi.

"Uyuşturucu devleti olmaya eşiğindeyiz," dedi Bayan González.

"Bu kesinlikle bir siyasi suikasttır, çeteler ve organize suçlardan daha fazlasıdır. Bunun bir siyasi hissiyatı var, bunun bir siyasi niyeti var," dedi.

"Fernando açıkça, tartışmadan üç gün önce bu seçimlerin gidişatını değiştirecek çok hassas bilgileri olduğunu söyledi. Bu bilgi hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı."

Bay Villavicencio, Quito'daki bir mitingden ayrılırken vuruldu

Kariyeri çoğunlukla çevresel konulara odaklanan Bayan González, bu seviyelerdeki şiddetin Ekvador siyasetinde normalleştiğini söyledi.

Başlangıçta partisi onu Bay Villavicencio'nun yerine başkan adayı olarak görmek istedi, ancak daha sonra parti yetkilileri onu başkan yardımcısı adayı olarak tutmaya karar verdi ve yerine Christian Zurita'yı seçti. Onun başkan adayı olarak kaydedilmiş olması nedeniyle diskalifiye edilmiş olabileceğinden korktular.

Oy pusulaları zaten basılmış olduğundan, Fernando Villavicencio'nun adı pusulada kalacak.

Saldırıdan bu yana şiddet durmadı. Esmeraldas'taki sol kanat Citizen Revolution Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, evinde pazar günü motosikletli saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü.

"Her birimiz bu şiddet seviyesine maruz kalabiliriz," dedi Bayan González.

"Çocuğunuzu okula götürmek zaten yüksek risklidir. Her trafik lambasında durduğunuzda vurulma veya arabasınızın yanında bir bomba patlatılma tehlikesine maruz kalırsınız.

"Ekvador'un yaşadığı şiddet seviyesi daha önce hiç görülmedi."

Ancak mentorunun hayalini gerçekleştirme çabalarını durdurmamak için diyor ki:

"Üzerimde büyük bir yük hissediyorum," dedi.