1983 yılında orman mühendisliği yapan ve 11 yıl önce vefat eden Erdinç Uslanoğlu, Baskil'in yeşil bir görünüme kavuşması için vatandaşlara ilçenin güneyinde yer alan 1500 hektar alana fidan dikmeleri çağrısında bulundu.

"Burada çam ağacı yetişmez" diye düşünen vatandaşlar başta bu çağrıya kayıtsız kalsa da Uslanoğlu'nun eşi ile bu alanda fidan dikimi yapması büyük etki uyandırdı.

İlçede kadın erkek, genç yaşlı, her yaştan vatandaşın toprakla buluşturduğu fidanlar sayesinde bozkır, aradan geçen süreçte Kuşhan Ormanı"na dönüştü.

Uslanoğlu'nun çabası, vatandaşların desteğiyle 40 yıl önce dikilen binlerce çam ağacının oluşturduğu ormanlık alan sadece ilçeye değil kente de değer kattı.

"Kuşhan ağaçlandırma sahası ilçemizin en yeşil orman alanı"

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bu sahanın 1983 yılında dönemin orman mühendisi Erdinç Uslanoğlu'nun girişimleri sonucu ağaçlandırıldığını, ilçe halkının desteğiyle dikilen binlerce fidanın bugün bölge için önemli bir orman alanı oluşturduğunu söyledi.

Çetiner, "Bu alan hakikaten bozkırdı. Rahmetli Erdinç ağabeyimiz kıt imkanlarla orayı ağaçlandırırken o zaman iş makineleri yoktu, tamamen insan gücüyle yapılan bir çalışmaydı. Sezon da kısa, bir an evvel toprak işlemesi yapılarak fidanların dikilmesi gerekiyordu. İnsan gücü eksik olduğundan kendisi o zaman Baskil halkına çağrıda bulunarak eşlerini, gelinlerini, kızlarını dahi sahaya getirerek fidan dikmelerini istiyor." dedi.

İlçe halkının burada çam ağacı yetişmeyeceğini düşünerek bu çağrıyı ilk günlerde dikkate almadığını ifade eden Çetiner, bunun üzerine Uslanoğlu'nun fidan dikimi için eşini dahi sahaya getirdiğini aktardı.

Çetiner, Uslanoğlu'nun bölgeyi ağaçlandırmak için ortaya koyduğu fedakarlığın ilçe halkının da dikkatini çektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İlk gün fidan dikimi için pek kimse gelmiyor. Erdinç ağabeyimiz akşam evde diyor ki; 'Hanım hazırlan, yarın çizmeni, şalvarını giy, sen de fidan dikimine geleceksin.' Hanımefendi hazırlanmış, sahaya gelmiş bir gün boyunca çalışmış. Anlattıklarına göre eli kabarmış ve takati kalmamış. Bu durumu gören ilçe halkı, 'Erdinç ağabey ne olursun, yenge hanımı bir daha getirmeyin, yarın biz kızlarımızı, gelinlerimizi, eşlerimizi getireceğiz' diyorlar. Bu hakikati duyunca ben de çok etkilenmiştim. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Dikime başlanacağı zaman 'Bu bozkırda hiçbir şey yetişmez' denilmişti. Burası bugün Elazığ'ımızın nadide ormanlık alanlarından biri haline geldi. Onun göstermiş olduğu samimiyet sayesinde Kuşhan ağaçlandırma sahası ilçemizin en yeşil orman alanı ve herkesin rahatlıkla gidip dinlenebileceği, vakit geçirebileceği bir alan."

Alandaki karaçam, sarıçam ve sedir ağaçlarının gelecek nesillere nefes olduğunu dile getiren Çetiner, Baskil Belediyesinin de destek vermesi halinde "Kuşhan Ormanı"nın uygun bir bölgesinde mesire alanı oluşturmayı planladıklarını aktardı.

Çetiner, amaçlarının bu alanları artırmak, mevcut ağaçlandırma çalışmalarıyla iz bırakacak çalışmalar yapıp, hatırlanmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA