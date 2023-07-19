Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kentte tarımsal üretimde alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla düzenlediği "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" eğitimlerine katılan kadınlar tarlaya girdi, lavanta yetiştirmeye başladı.

Aralarında akademisyen, ev hanımı, mühendis ve avukatların da yer aldığı 36 kadın, 500 dönüm alanda yetiştirdikleri lavantayı Pelte köyünde bir üreticinin bahçesine kurdukları distilasyon ünitesinde damıtarak yağ elde ediyor.

Kadınlar elde ettikleri yağı, kurdukları Arlila Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

"Birbirimizden aldığımız güçle lavanta üretimini daha ileriye taşıyoruz"

Kooperatifin başkanlığını yapan Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülda Çetindağ Süme, toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini, 18 dönüm alanda lavanta ektiğini söyledi.

"Kooperatifimizin 36 üyesiyle yaklaşık 500 dönüm alanda lavanta ektik. Kadın girişimciler olarak kendimize, ailemize, şehrimize ve ülkemize katkı sunmak istiyoruz." diyen Süme, lavantanın üretiminin ve pazarlanmasının zor olduğunu, bunun için de kadınlar olarak birbirilerinden güç aldıklarını dile getirdi.

Süme, "Üyelerimiz arasında bütün mesleklerden ve yaş gruplarından kişiler var. Ev hanımı, mühendis, avukat, akademisyen gibi mesleklerden üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler yapıyoruz. Lavantalarımızı değerlendirmek için kooperatif adına distilasyon ünitesi de aldık. Bu distilasyon ünitesinde lavantalarımızdan elde edilen yağları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanarak, lavantanın yağını ve az da olsa kurutulmuş halini, anlaştıkları firmaların yanı sıra e-ticaret yoluyla yurt dışına bile gönderdiklerini aktardı.

"Ürünlerimizi hasat etmeye başladık"

Üretici kadınlardan 2 çocuk annesi Songül Apaydın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği eğitimler sayesinde lavanta ile tanıştığını belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır lavanta yetiştirdiğini anlatan Apaydın, "Elazığ, toprak yapısı ve iklimiyle lavanta üretimine uygundu. Lavanta üretimi için uygun arazilerimiz de vardı. Ürünlerimizi hasat etmeye başladık. Kurduğumuz cihaz sayesinde artık kendi yağımızı kendimiz çıkarıyoruz. Yağımız çok kaliteli. Ürünlerimizin de daha rahat satışını yapıyoruz." diye konuştu.

Zuhal Gölbaşı ise babasına ait arpa ve buğday ekili arazinin bir bölümüne lavanta ektiğini söyledi. Babasının da bu konuda kendisine destek olduğunu anlatan Gölbaşı, ikinci hasada hazırlandığını belirtti.

Bu yıl daha iyi verim beklediklerini dile getiren Gölbaşı, lavantaların kente görsel bir güzellik kattığını sözlerine ekledi.

AA