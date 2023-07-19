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İzzet Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Mehmet Demirel, müşterisinin soluk borusu na yemek kaçtığını fark etti.

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