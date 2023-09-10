Elazığ
Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA