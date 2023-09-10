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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsü ne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.

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