Haber: Damla Oya Erman

Musk, eski Twitter olan platformu X üzerinden, binlerce göçmenin güney Meksika kasabalarında ve otoyollarında yürüdüğünü gösteren bir videoya yanıt verdi.

End Wokeness hesabı, 1.8 milyon takipçisine gönderilen bir videonun altına şunları yazdı: "Bizi meşgul ederken, büyük bir kafile sınırlarımıza doğru ilerliyor. Bu bir kriz değil, bu bir istila."

Buna karşılık, Musk, "ABD güney sınırı boyunca gerçekleşen yasa dışı göçün boyutu şaşırtıcı" dedi.

Kafilenin organizatörlerinden Irineo Mújica, Latin Amerika ülkelerinin "ABD'ye karşı komplo kurduğunu" ve göçmen akışını Panama ile Kolombiya arasındaki Darien Boşluğu'ndan ve ardından Meksika üzerinden ABD sınırına kadar yönlendirdiğini söyledi.

Mújica, eski Başkan Donald Trump dönemine göre, Biden yönetiminin göçmenliği "silahlaştırdığını" ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro gibi siyasetçilerin ABD'den finansman talep etmelerine olanak tanıdığını değerlendirdi.

Mújica, Pazartesi günü Meksika'nın ana göçmen işleme merkezinin bulunduğu Tapachula şehrindeki Guatemalan sınırına yakın bir yerden yola çıkan yaklaşık 5,000 göçmenin bazen polis ve ambulanslar eşliğinde yol kapatmamaları için hareket ettiklerini tahmin etti.

Musk, şirketlerinin Texas'a artan yatırımlar yaptığı ve arazi satın aldığı bir dönemde, Eylül ayında Teksaslı Temsilci Tony Gonzales ile birlikte Eagle Pass'taki ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Musk, kovboy şapkası takarak canlı video yayını yaparak onlarca gözaltındaki göçmenin olduğu bir sahneyi X'e aktardı ve göçmenlik sorunlarından bahsetti. NBC, bu yayının 22 milyon kez izlendiğini bildirdi.

Mújica, göçmenlere Meksika'yı geçmelerine ve ABD sınırına ulaşmalarına izin veren transit vizeler talep ediyor. The Associated Press'e konuşan Mújica, göçmenlerin Tapachula'da pis koşullarda sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. AP, Pazartesi günkü göçmen kafilesinin Haziran 2022'den bu yana görülen en büyüklerden biri olduğunu değerlendirdi. ABD sınır yetkilileri, son haftalarda 10,000 göçmenin geldiğini tahmin ediyorlar.

Panamalı yetkililer, bu yılın başından itibaren Kolombiyalı kaçakçıların yardımıyla Darien Boşluğu'ndan 420,000'den fazla göçmenin geçtiğini belirtiyorlar. New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil olmak üzere siyasetçiler, göçmenlere devam etmemeleri için bölgeyi ziyaret ediyorlar.