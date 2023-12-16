Haber: Damla Oya Erman

Musk, bu programların asıl amacının ayrımcılığı sona erdirmek olduğunu ve onun yerine farklı bir ayrımcılıkla değiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

DEI politikaları, son aylarda üniversite kampüslerinde artan antisemitizm ve Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği terör saldırısının ardından artan bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Eleştirmenler, bu programların belirli "korunan" gruplara avantaj sağladığını ve bu durumda Yahudi öğrencilere ve öğretim üyelerine karşı düşmanlık izin verdiğini savunuyor.

Musk, DEI programlarının sonuçlarını eleştiren ünlü figürlerin artan bir listesine katıldı. Özellikle Harvard, Pennsylvania Üniversitesi ve MIT'nin başkanları, kendi kampüslerinde Yahudi soykırımı çağrısında bulunmanın kurallarını ihlal ettiği ve taciz oluşturduğu iddialarına bir House oturumunda yanıt vermemeleri nedeniyle eleştirildi.

Bu tanıklıkların ardından milyarder Harvard mezunu Bill Ackman, üç Ivy League liderinin "onursuz bir şekilde istifa etmelerini" talep etti ve Harvard Başkanı Claudine Gay'in işe alımının sadece üniversitenin DEI politikaları nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Ackman, X platformunda yazdığı bir mesajda, "Rasgele ırk, cinsiyet ve/veya cinsel yönelim kriterlerine dayalı aday havuzunu daraltmak, en prestijli üniversitelerimiz için en iyi liderleri belirleme konusunda doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Musk gibi birçok ünlü ismin DEI programlarına karşı çıkması, bu programların etkileri ve potansiyel sınırlamaları üzerine yapılan tartışmaları tetikledi.