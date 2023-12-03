Haber: Damla Oya Erman

Business Insider'ın elde ettiği belgelere göre, Musk, ifadesi alınmadan önce mahkemenin koruma kararı çıkarmasını ve davaya ilişkin belgelere kamusal erişimi askıya almasını talep etti.

Musk, üç çocuğu üzerinden devam eden velayet mücadelesi sürecinde, mahkemenin koruma kararı çıkarması halinde ifade vermeyi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, çocukların güvenliğini riske atabilecek potansiyel durumların, bu mücadeleye dair kamusal ilginin önünde olduğunu savundu.

Grimes, yasal adıyla Claire Boucher, Kaliforniya mahkemesinde Musk'a üç ortak çocuğun fiziksel velayeti için dava açmış durumda. Bu çocuklar, 3 yaşındaki Æ A-12 (diğer adıyla bebek X), bir yaşındaki Exa (veya Y) ve Tau.

Musk ise Eylül ayında sessizce Grimes'a karşı bir "ebeveyn-çocuk" ilişkisi kurmak için Texas mahkemesinde dava açmıştı. İkili, ilişkilerine 2018'de başlamış ve son zamanlara kadar çalkantılı bir ilişki sürdürmüştü.

Grimes'ın avukatları daha önce Musk'ın bu ayın sonunda kendi avukatının ofisinde ifade vermesini talep etmişti. Ancak Musk, gizlilik korumalarının yerine getirilmesi haline kadar Grimes'ın avukatının sorularını yanıtlamayacağını belirtti.

Velayet mücadelesi kapsamında Musk, hayatının birçok yönü hakkında geniş kapsamlı sorularla karşılaşabilir. Bu sorular, iş ilgi alanlarından sağlık uygulamalarına kadar bir dizi konuyu içerebilir. California veya Texas'ın davaya yetkili olup olmadığını belirlemek için yapılan bu süreçte, bir koruma kararı, Musk'ın ifade sırasında açıkladığı bilgilerin kamuya açıklanmasını önleyecektir.

Musk'ın ve Grimes'ın avukatları, ifade öncesinde bir gizlilik anlaşmasının şartlarında anlaşmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Musk'ın avukatları, bu hafta yapılan açıklamada, "Şu ana kadar gizlilik anlaşmaları veya emirleri kabul edilmedi. Gizlilik olmadan çocukların güvenliği ve refahı ciddi bir riske atılmış olacaktır" dedi.

Musk'ın avukatları, bir koruma kararı için bir duruşmanın bu ayın sonunda yapılmasını önerdi. Musk ve Grimes arasındaki velayet mücadelesi Eylül ayından beri devam ediyor. İkili, nereye taşınacakları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuş durumda. Musk, davayı ilk olarak Texas'ta açarken, Grimes ise çocukların California'da yaşadığını iddia ederek Kaliforniya'da karşı dava açtı.