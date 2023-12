Haber: Damla Oya Erman

Bloomberg'e göre, Swift'in net değeri Ekim ayında 1 milyar doları aştı ve Eras Turnesi ile son zamanlarda yeniden kaydedilen albümleri pop yıldızını 1.1 milyar dolarlık bir net değere taşıdı.

Doug Eldridge isimli marka uzmanına göre, Swift, albüm satışlarının dijital indirmelere dönüşmesiyle milyonlar kaybeden diğer sanatçılardan farklı olarak dijital dalgalara karşı yüzmek yerine teknoloji dalgasına binen nadir müzisyenlerden biri.

33 yaşındaki Swift, Eras Turnesi'ni Arizona'da Mart ayında başlattı ve Forbes'in raporuna göre, ABD'yi yaz boyunca dolaşarak turun ilk ayağını Ağustos ayında Los Angeles'ta tamamladı. Eldridge'e göre, Eras Turnesi 4.6 milyar dolarlık tüketici harcaması ile tarihteki en büyük iç tur brüt gelirini oluşturdu ve bilet fiyatlarına bağlı olarak toplamda 1.5 milyar dolar getirmesi bekleniyor.

Swift, turnesini sinemalara taşıdı ve "Taylor Swift: The Eras Tour," 13 Ekim'de sadece sinemalarda prömiyer yaptı, açılış hafta sonunda 92.8 milyon dolar kazandı. Eldridge, turun sadece ABD'deki ayağının değil, aynı zamanda uluslararası ayağının 1 milyar doları aşmasıyla dünya tarihindeki en büyük tur olacağını söyledi.

Swift ayrıca konser filmini büyük ekrana taşıdı ve 13 Aralık'a kadar sadece sinemalarda izlenebileceğini belirterek insanları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak 13 Aralık'tan itibaren "Taylor Swift: The Eras Tour," hayranların çeşitli ülkelerde talep üzerine kiralayabileceği akış platformlarından biri olacak.

Swift'in milyarder statüsüne ulaşmasıyla ilgili olarak, emekli ABD Ordusu Binbaşı ve "From the Battlefield to the Boardroom" adlı kitabın yazarı Dr. Sonja Stribling, Swift'in müzik endüstrisini temelinden değiştirdiğini belirtiyor. Dr. Stribling'e göre, Swift sadece milyarlarca dolar kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer insanlar için izlemek isteyecekleri yüksek hedefler koyma tarihine de geçiyor.

Michigan Üniversitesi'nde pazarlama profesörü Dr. Marcus Collins'e göre, Swift'in milyarder statüsüne ulaşmasının temel nedeni, topluluğunu beslemesi ve onun gücünden kaynaklanıyor. Collins, Swift'in kariyeri boyunca topluluğuna yatırım yaptığını ve şimdi bu yatırımın milyarlarca dolarlık getiri sağladığını ifade ediyor.

Swift'in milyarder statüsü, müzik endüstrisindeki dijital dönüşümü ve sanatçıların kazançlarını nasıl optimize edebileceklerini gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor.