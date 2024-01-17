Haber: Damla Oya Erman

Geçtiğimiz yılın 18 Kasım'ında SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisi, Starship'in üst kademesinin patlamasıyla sonuçlanan ikinci test uçuşunu gerçekleştirdi. SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, patlamanın nedenini açıklarken, Starship'in performansının o güne kadar oldukça başarılı olduğunu ifade etti.

Musk, 12 Ocak tarihinde yayınlanan bir güncellemede, "Yani, 2. Uçuş neredeyse yörüngeye çıkıyordu," dedi. Patlamanın sıvı oksijenin tahliyesi nedeniyle gerçekleştiğini belirten Musk, eğer o gün Starship uydular taşımasaydı, patlamaya sebep olan sıvı oksijenin tahliye edilmeyeceğini vurguladı.

SpaceX'in Starship'i, insanlığın Mars'a yerleşmesi ve diğer keşif görevlerini gerçekleştirmesi için geliştiriliyor. Aracın tasarımında tamamen ve hızlı bir şekilde tekrar kullanılabilir olma öncelik taşıyor.

SpaceX, şu ana kadar Starbase'den iki Starship test uçuşu gerçekleştirdi. İlk uçuş, geçen yılın 20 Nisan'ında gerçekleşti ve kontrollü bir patlamayla sona erdi. 18 Kasım'daki uçuş ise daha sorunsuz geçti ve Musk'ı gelecekteki görevler konusunda umutlandırdı.

Musk, "3. Uçuşla yörüngeye ulaşma şansımızın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ve ardından tam ve hızlı yeniden kullanılabilirliği başarmak için hızlı bir sıklığa ulaşacağımızı düşünüyorum," dedi. SpaceX, önümüzdeki ay Flight 3'ü fırlatmayı planlıyor, ancak Amerika Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından verilecek olan lisansa bağlı olarak.

Musk, Starship'in hızlı gelişiminin kısa sürede operasyonel bir yetenek kazanmasını umduğunu belirterek, SpaceX'in büyük, yeni nesil Starlink internet uydularını Starship ile bu yılın sonuna kadar fırlatmayı hedeflediğini söyledi.

NASA da Starship'i yakın zamanda işler hale getirmek istiyor; ajans, uzay keşfi Artemis programının ilk mürettebatlı iniş aracı olarak aracı seçti. Starship'in, Artemis 3 görevinde astronotları Ay yüzeyine indirmesi bekleniyor.

Starship, şu ana kadar yapılmış en büyük ve güçlü roket olarak dikkat çekiyor. Ancak Musk, güncellemede, şu anki prototipin final, operasyonel sürümünün daha da büyük olacağını açıkladı.

SpaceX, "Daha güvenilir, daha iyi performans, [daha iyi] dayanıklılığa sahip bir tür 2 gemi üzerinde çalışıyoruz," dedi. "Bir Version 3 gemi tasarımımız var ki, bu da gerçekten uzun olacak, muhtemelen tamamlandığında 140 metre [459 feet] olacak, belki sonunda 150 [492 feet] olacak."

"Yani, şu anda olduğundan daha da uzun olacak," Musk, bir gülümseme ile ekledi.