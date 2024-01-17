Haber: Damla Oya Erman

Kyburg Kalesi'nin güneydoğusundaki Pfäffikon bölgesindeki kazılarda bulunan bu önemli eser, arkeologlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Kyburg, ortaçağ döneminde "inek-fort" anlamına gelen Chuigeburch olarak bilinen bir yerleşim etrafında gelişti.

Kyburg Kalesi günümüzde İsviçre'nin en geniş Orta Çağ kalesi komplekslerinden biri olarak bilinir. Bergfried ve palas gibi yapıları içinde barındırırken, konut ve ekonomik yapılar ile bir şapeli de içermektedir.

Kaleye bitişik yapılan kazılarda, 14. yüzyılda yangınla tahrip olan bir Orta Çağ dokuma bodrumu ve demircilikle ilişkilendirilen bir kalıp ile 50'den fazla metal nesnenin keşfi yapıldı. Ayrıca, çekiç, maşa, pense, anahtar, bıçak, mermi uçları ve tamamen korunmuş bir 14. yüzyıl zırh eldiveninin yanı sıra bu eldivenin diğer elde giyilen karşılığının parçaları da bulundu.

Bozulmamış zırh eldiveni, sağ elde giyilen dört katlı bir parmak eldivenidir. Demir plakalar, yan perçinlerle birbirine bağlıdır. Elde giyilen karşılığının bileşenleri, iç kısma deri veya tekstil tabana ek perçinler kullanılarak sabitlenmiştir ve bu taban da kumaşa dikilmiştir.

Arkeologların yaptığı açıklamada, "Daha önce bilinen zırh eldivenleri çoğunlukla en erken 15. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak Kyburg zırh eldiveni kadar iyi korunmuş ve tasarım ve süsleme detaylarını gösteren başka bir örnek bulunmamıştır" denildi. Bu keşif, Orta Çağ dönemine ait önemli bir zırh örneği olarak arkeoloji camiasında büyük ilgi uyandırdı.