Haber: Damla Oya Erman

Şu anda Tesla'da yaklaşık %13'lük bir hisseye sahip olan Musk, bu oranı artırmak ve yapay zeka (AI) geliştirmeyi durdurmak için yönetim kuruluna bir ultimatom verdi.

Musk, çift sınıf hisse yapısını kabul edebileceğini, ancak bunun halka arz sonrasında "imkansız" olduğunu belirtti. Bu sırada, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketinde sahip olduğu süper oy hakkını eleştirdi ve "Zuckerberg'in kontrolü altında 20+ nesil olma şansı" ile Tesla'nın durumunu karşılaştırdı.

Tesla hissedarları arasında Musk'ın talebine karşı çıkanlar oldu. Finans uzmanları, Musk'ın son aylardaki alışılmadık davranışları, yasa dışı madde kullanımı iddiaları ve Twitter satın alımının Tesla'nın hisseleri üzerindeki olumsuz etkisi gibi riskli bir karar olduğuna dikkat çekiyor. Musk'ın daha önceki hisse opsiyonları planı da, Tesla'nın yönetim kurulu üzerindeki kontrolüne dair sorulara yol açtı.

Musk, Tesla'nın yönetim kurulunda kendi kardeşi ve birkaç yakın arkadaşının bulunduğu bir konumda bulunuyor. Ayrıca, Musk'ın 50 milyar doların üzerindeki tazminat paketi hala Delaware'de bir karara bağlanmayı bekliyor.

Musk, Tesla'nın hisse yapısını değiştirememesi durumunda hisselerinin %25'ini istemesi, Tesla hissedarlarını endişelendiriyor ve bu durum, Musk'ın şirketin finansal büyümesine odaklanmasını sürdürebilmesinin tek yolunun bu garip tazminat paketi olabileceğini gösteriyor.