İSTANBUL- Elon Musk ve Bernard Arnault, dünyanın en zengin 500 kişisini sıralayan Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde bu yıl en üst sırada yer almak için kıyasıya mücadele ediyor.



Arnault, Aralık ayında ilk defa Musk'ı geride bırakmıştı.



Arnault'un kurduğu LVMH, Louis Vuitton, Fendi ve Hennessy gibi markaların sahibi.



Özellikle kritik bir pazar olan Çin’de yavaşlayan ekonomik büyümeye dair işaretlerle birlikte, lüks sektörün canlılığına olan inanç azalmaya başladı.



LVMH hisseleri Nisan ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti ve tek bir günde Arnault'un servetinden 11 milyar dolar silindi.



Öte yandan Musk, büyük ölçüde Tesla sayesinde bu yıl 55,3 milyar dolardan fazla kazandı.



Endekse göre Musk'ın serveti şu anda yaklaşık 192,3 milyar dolar değerindeyken, Arnault'nun serveti yaklaşık 186,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

HABER: METE YILMAZ