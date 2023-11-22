Haber: Damla Oya Erman

Bazı hukuk uzmanları, Musk'ın Pazartesi günü dosyalanan şikayetinin Birinci Anayasa'ya aykırı olduğunu ve herhangi bir ilerleme kaydedilirse ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Davanın Pazartesi günü dosyalanan kısmı, Media Matters'ı suçlayarak, grubun X üzerinde aşırıcı içerik yanında reklamların görünme olasılığını çarpıtarak yayınladığı bir rapordan dolayı. X sosyal medya şirketi, bu durumun önde gelen ve etkili reklamverenleri kitlesel olarak kampanyalarını askıya almaya zorladığını iddia ediyor. Şirket, grubun test metodolojisinin, sitenin gerçek kullanıcılarının deneyimini temsil etmediğini öne sürüyor ve bir yargıcın Media Matters'ı analizi kaldırmaya zorlamasını talep ediyor.

Ancak, bu dava, Birinci Anayasa prensiplerine aykırı olduğunu düşünen Ted Boutrous gibi birinci sınıf bir Birinci Anayasa avukatından "sahte bir girişim" olarak nitelendiriliyor. Boutrous, CNN'e yaptığı açıklamada, bu durumun keşif aşamasında X için ters tepebileceğini, çünkü Media Matters'ın şirketin iç bilgilerini talep edebileceğini ve bunun, mahkemede şirketi zor durumda bırakabileceğini belirtti.

Hukuk profesörü Steve Vladeck'e göre, dava "öldürücü kusurlar" içeriyor çünkü Media Matters'ın elde ettiği sonuçlara bakılmaksızın reklamların aşırıcı içerik yanında göründüğünü kabul ediyor. Vladeck, bu durumu, çoğu şirketin reklamlarının neo-Nazi içeriği yanında bir kez bile görünmesini istemeyeceği ve kullanıcıların bu yan yana yerleştirmeyle karşılaşma yüzdesi hakkında endişelenmeyeceği şeklinde değerlendirdi.

Ancak, eleştirmenler dava dosyasının içeriği ne olursa olsun, X'in Teksas'ta dava açma kararı nedeniyle ilerleyebileceğini düşünüyorlar. Pazartesi günü X'in davası, genellikle lehine olduğuna inanılan bir Teksas mahkemesine atanmıştı.

Hukuk uzmanlarına göre, Musk'ın seçtiği Teksas bölge yargıcı, Trump tarafından atanmış ve daha önce ülkenin en büyük hukuk mücadelelerinin bazılarına karışmış bir isim olan Mark Pittman'dır. Ancak, soru, Teksas Bölgesel Federal Mahkemesi'nin Musk'ın davasının maddi eksikliklerini aşmasına yardımcı olup olamayacağıdır.

Davanın odağında, Media Matters'ı gerçeği çarpıtmakla suçlayan X, grubun reklamverenlerin reklamlarının nazi yanlısı veya beyaz üstünlükçü içerik yanında nasıl görüneceğini yanlış bir şekilde sunduğunu iddia ediyor. Ancak Musk, X'in aşırıcı içeriği paraya çevirdiğini ve markaların reklamlarının yanında göründüğünü reddetmiyor.

Media Matters Başkanı Angelo Carusone, davanın frivol olduğunu ve grubun raporlamasının arkasında duracağını belirtti. Carusone, "Bu, X'in eleştirmenlerini susmaya yönelik boş bir davadır," dedi ve mahkemede kazanmayı beklediklerini ifade etti.