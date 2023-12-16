Haber: Damla Oya Erman

Durumu bilen beş kişinin ifadesine göre, bu iddialı bir taahhüttür, çünkü bankalar, şu anda borcu satmaları durumunda zaten 2 milyar dolar kaybetmeyi bekliyorlar, The Wall Street Journal Ekim ayında bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için Musk, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Mizuho, Morgan Stanley ve Société Générale dahil olmak üzere yedi bankadan çeşitli kaynaklardan toplamda 13 milyar dolarlık kredi arayışındaydı.

Satın alma işlemi başlı başına riskli bir bahisti. Twitter, o dönemde negatif nakit akışlı bir işletmeydi ve Musk, anlaşmayı geçen Ekim ayında gerçekleştirmeye karar verdiğinde, kredi verenlerin yatırımlarında kayıp yaşama olasılıklarını önceden biliyorlardı.

"Gerçek değer, Elon Musk ile olan ilişki," dedi CFRA'da üst düzey endüstri analisti Angelo Zino, geçen yıl Business Insider'a yaptığı açıklamada.

Ancak satın almadan dokuz ay sonra Musk, Twitter'ın şu anda X olarak bilinen platformunun hâlâ negatif nakit akışı yaşadığını ve bunun kısmen platformda yaşanan antisemitik bir yorumun ardından reklam gelirinde %50'lik bir düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

Musk'ın bankacılara para kaybetmeyecekleri konusundaki taahhütlerinin ne zaman yapıldığı belirsizdir. Financial Times'ın raporuna göre, Twitter satın alımına dahil olan bir kişi, bankaların 2024 yılında borçlarını devretme konusunda zorluk yaşayabileceklerini, bu nedenle borcu önemli bir indirimle bilançolarında tutmaları gerekebileceğini söyledi.

Şu anda Musk ve X adına bir sözcü, bu konudaki yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.