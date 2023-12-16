Haber: Damla Oya Erman

Zuckerberg, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, iyileşme sürecini ve geri dönmek için gereken zamanı alacağını belirtti.

3 Kasım'da, gizemli bir MMA dövüşü için plan yaptığını duyuran Zuckerberg, aynı gün içinde yaşadığı ACL yırtığı nedeniyle bu planını ertelemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kendisini bir dövüşçüye dönüştüren Zuckerberg, şimdi ise iyileşme sürecine odaklanarak güçlenmeye ve dövüş sahnesine geri dönmeye kararlı.

ACL ameliyatıyla ilgili olarak Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile birlikte hastane yatağında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında "Bunu iyi bir şekilde yapmak ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için zaman ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg'in dövüş tutkusu, sadece Meta için değil, aynı zamanda diğer teknoloji liderleriyle olan çeşitli meydan okumalarıyla da dikkat çekiyor. Bu süre zarfında, Tesla CEO'su Elon Musk ile aralarında geçen bir kafes maçı meydan okuması da bulunuyor. Ancak bu maç henüz gerçekleşmedi.

Zuckerberg'in iyileşme süreci, hem teknoloji hem de dövüş camiasında merakla takip ediliyor. Dövüş sahnelerine geri dönmesi ve hedeflediği MMA mücadelelerine katılması için 9 ay boyunca sürecek olan bu iyileşme sürecinde, Zuckerberg'in kararlılığı ve fiziksel gücü daha da merak konusu olacak.