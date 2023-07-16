İSTANBUL- Emilia Clarke ve Chiwetel Ejiofor‘un başrollerinde yer aldığı romantik ve bilimkurgu türlerindeki The Pod Generation, kadınların bebeklerini taşımak zorunda kalmadığı ve onları bir kapsülde büyütebildiği yakın bir gelecekte geçiyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Sophie Barthes‘ın üstleniyor.

Filmin hikâyesi, New Yorklu bir çift olan Rachel (Emilia Clarke) ve Alvy’nin (Chiwetel Ejiofor), teknolojinin daha rahat bir yaşam sağladığı çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşadıklarını anlatıyor. Yükselen bir teknoloji şirketi yöneticisi olan Rachel, çiftlere ayrılabilir yapay rahimler veya kapsüller aracılığıyla uygun bir doğum sunan Womb Center’da bir randevu alır. Doğayla ilgili her şeye düşkün bir botanikçi olan Alvy ise standart bir hamileliği tercih eder. Fırsat kaçırılmayacak kadar iyi olduğunda, Rachel ve Alvy kendilerini kapsüle adarlar. Ancak çok geçmeden teknoloji yoluyla ebeveynliğe giden yolun da en az “doğal” yol kadar zorlu olabileceğini öğrenirler.

Sophie Barthes’ın üçüncü uzun metrajı olan The Pod Generation, ilk olarak bu yılın başlarında Sundance Film Festivali’nde gösterildi. 11 Ağustos 2023 tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacak olan filmde Emilia Clarke ve Chiwetel Ejiofor’un yanı sıra Rosalie Craig, Vinette Robinson ve Jean-Marc Barr gibi isimler de yer alıyor.

HABER: ERCAN AYDIN