Haber: Mert Osman Erman

En son örnek, biyoteknoloji milyoneri ve potansiyel ABD Cumhuriyetçi adayı Vivek Ramaswamy'nin bu ayın başlarında Iowa Eyalet Fuarı'nda sahnede Eminem'in "Lose Yourself" şarkısına başlamasıyla geldi.

En azından 38 yaşındaki bu kişi gerçek bir hayran olduğunu iddia edebilir. Şarkıyı Harvard'da 2006 yılında okurken "hayatının tema şarkısı" olarak seçti ve sıkça açık mikrofon gecelerinde ve karaoke barlarında 2002 hitini seslendirdi.

Bay Ramaswamy Politico'ya son zamanlarda şunları söyledi: "Kendimi dürüstçe Amerikan kapitalizmi aracılığıyla büyük yaparken gördüm, işte Eminem hikayesi benimle konuştu."

"Römorklarda, yalnız bir annenin yanında büyüdü ve yapmak istiyor... Ben bir treylerde büyümedim, ancak Harvard'daki birçok akranımın büyüdüğü koşullarda büyümedim. Birçoklarının ebeveynlerinin başardığını başarmayı amaçladım. Bir şekilde bana hitap etti, derim." New York Times'a göre, Soren Baker, "Gangster Rap'in Tarihi" kitabının yazarı: "Vivek'in yaptığı, zorlukları aşma mücadelesini kendisiyle uyumlu hale getirmeye çalışmak."

Rapçi kendisi gibi görünüyor. Şimdi BMI adlı performans hakları kuruluşu aracılığıyla Bay Ramaswamy'ye müziğini kullanmayı bırakmasını söyledi.

Yine de, Bay Ramaswamy istediği sonuca zaten ulaşmış olabilir. Son performansı, New York Times'ın yazdığı gibi, "hala erken aşamada olan başkanlık yarışındaki genellikle daha sakar ve yaşlı rakiplerinden kültürel olarak ayırdı."

Pop yıldızlarını öfkelendiren diğer siyasetçiler

Bay Ramaswamy, rock, pop ve rap yıldızlarının öfkesini çeken uzun bir siyasi figür listesine katıldı. Eminem ile ters düşen ilk kişi bile değil.

2014 yılında, rapçi ve yayıncılık şirketi Başbakan John Key'in bir kampanya reklamında "Lose Yourself" şarkısını kullandıktan sonra Yeni Zelanda Ulusal Partisi'ne telif hakkı ihlali davası açtı.

Bu sorun çok daha eskiye dayanıyor. Bruce Springsteen, 1984 seçim kampanyası için Born in the USA şarkısını kullanmayı planlayan Başkan Ronald Reagan'ı eleştirdi.

Donald Trump ilk kez 2016'da başkan adayı olduğunda, Adele, Aerosmith, Rolling Stones ve REM, onun müziğini istemeden soundtrack olarak sağladığı için mutsuzdular.

REM şarkıcısı Michael Stipe, "Müziğimizi veya sesimi aptalca bir kampanya şovu için kullanma," dedi.

2020'de Neil Young, Mr. Trump'ın Rockin' in the Free World ve Devil's Sidewalk şarkılarını "cahil ve nefret dolu bir kampanyanın Amerikan dışı bir kampanyası" olarak nitelendirdiği için yeniden seçim kampanyasına dava açtı.

Ocak ayında, Eminem'in arkadaşı Dr. Dre, Amerikan sağcı kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'ye bir şarkısını tanıtım videosunda kullandığı için bir sonlandırma ve men etme mektubu gönderdi.

Solcu siyasetçilerin müzisyenleri öfkelendirmesine dair örnekler daha azdır, belki de birçok sanatçı o tarafa meyilli olduğundan ve onay verme ihtiyacını kamuoyu önünde belirtme ihtiyacını daha az hissettiğinden.

İngiltere'de, Fatboy Slim 2004 konferansında Labour Partisi'nin "Right Here, Right Now" şarkısını kullanmasını sert bir şekilde eleştirdi, Irak Savaşı'ndan sonraki yıl.

Boris Johnson 2021'de Indie grubu Friendly Fires'ın sesi eşliğinde Conservative Party konferans sahnesine çıkarken, grup alaycı bir şekilde "Eğer Boris Johnson yürümek için canlandırıcı bir şeye ihtiyaç duyarsa, belki yoğun bir gıda bankası sesini kullanmalıydı," dedi.

İkinci yıl konferansında, başbakan olarak yerini alan Liz Truss, hitleri Moving On Up ile M People'ı kızdırdı.

Sonuç olarak, 1993 hiti İngiltere top 20'sinde Truss'un başbakan olarak kaldığı süreden daha uzun süre yer aldı. Siyasetçiler pop şarkıları kullanabilir mi?

Hukuki olarak, ABD siyasetçilerinin sanatçılardan her zaman doğrudan izin almaları gerekmez. Kampanyaları, müzik hakları kuruluşları BMI ve ASCAP gibi yerlerden lisanslama paketleri satın alabilir ve bu da onlara siyasi mitingler için yasal olarak 20 milyondan fazla şarkıya erişim sağlar.

Ancak sanatçıların müziği bu listeden çıkarma hakkı vardır. Rolling Stones bunu yapmıştır ve Eminem de Bay

Ramaswamy'nin görünüşe göre aniden söylediği Lose Yourself'ın örtülü lisans kapsamında olduğuna itiraz ettiğinden bunu takip etti.

Görünüşe göre rapçi şarkısının genel lisans kapsamında olduğunu o zaman bilmiyordu - Adele, Neil Young, Phil Collins ve Tom Petty ve Prince'in mirasları gibi sanatçıların 2016 ve 2020'de Trump'ın müziklerini kullanmasına itiraz etmelerine yol açan Amerikan modelindeki açık bir sorun gibi görünüyor.

Sir Mick Jagger, Lorde, Sia ve Blondie gibi 50'den fazla müzisyen, 2020'de bu hukuki boşluktan şikayet eden açık bir mektup imzaladı.

"Onları isteksizce bu şekilde siyasete sürüklemek, bir sanatçının kişisel değerlerini tehlikeye atabilir ve hayranları hayal kırıklığına uğratabilir - büyük bir ahlaki ve ekonomik maliyetle," dediler.

İngiltere'de durum daha net. Kaydedilmiş müziğin kullanımını lisanslayan PPL - parti konferansları gibi siyasi etkinliklerin bir şarkıyı kullanmadan önce "ilgili hak sahibinden izin almasını" gerektirir.