Alanya’da düzenlenen 2023 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin üst üste 8’inci kez aldı.

Başkan Uysal: “Hem ulusal değerler hem de insanlık değerleri ve evrensel yaklaşım açısından çok kıymetli. Çevre, hele bizim gibi milyonlarca insanı çevresiyle, çevre dokusuyla sınırlarına çeken bir kentseniz ahlaki ve felsefi bir yönelimden ziyade aynı zamanda çok karlı, hayati, doğrudan ekmek davasını ilgilendiren bir konudur”. dedi

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN