İSTANBUL- Gürmen Group şirketlerinden Gökkale Tarım, sektördeki başarısını zirveye taşıyor. Gökkale Tarım; geçtiğimiz yıl üretim tesislerinde gerçekleştirdiği kapasite artışıyla, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance’ın gerçekleştirdiği Project Finance Awards 2022'de “Best Agricultural Deal” (En İyi Tarım Anlaşması) ödülünün sahibi olarak başarısını tescilledi.

EMEA Finance tarafından Londra’da düzenlenen törende, Gökkale Tarım adına ödülü, Gürmen Group Üretim ve Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz aldı.

Tarımsal yatırım kredisi ile üretim kapasitesini yüzde 30 oranında artıran Gökkale Tarım, aldığı referans niteliğindeki bu ödül ile uluslararası finansal kurumlar nezdinde yeni yatırım fırsatlarına da kapı açtı.

Hazır giyim-perakende, enerji, tarım ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Gürmen Group’un 2006 yılında kurulan tarım şirketi Gökkale, endüstriyel tarımın gelişimi adına yaptığı çalışmalar ve yatırımlar ile dikkat çekiyor. Aydın Karacasu’daki 5 bin 400 dekarlık Türkiye’nin yüksek rakımdaki en büyük zeytin arazisinden hasat edilen zeytinlerle, Vievi markasıyla zeytinyağı üretimi gerçekleştiren Gökkale Tarım, Kastamonu Devrekani’de süt ve besi hayvancılığında da Gökkale Çiftlik markasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI