Ankara

Marsudi, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını kabul ettiği görüntüleri paylaştı.

8 Haziran'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Marsudi, videoda, aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı diğer bakanlarla bir araya geldiği görsellere yer verdi.

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Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marsudi'ye hediye ettiği "Yeni Türkiye Vizyonu: Dünya 5'ten Büyüktür" kitabı da yer alıyor.

Kaynak: AA