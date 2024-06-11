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Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marsudi'ye hediye ettiği "Yeni Türkiye Vizyonu: Dünya 5'ten Büyüktür" kitabı da yer alıyor.

8 Haziran'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Marsudi, videoda, aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı diğer bakanlarla bir araya geldiği görsellere yer verdi.

Marsudi, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını kabul ettiği görüntüleri paylaştı.

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