Endonezya hükümeti, Gazze'deki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarına göre gıda, tıbbi ekipman, battaniye, çadır ve lojistik şeklinde 51,5 ton yardım sağlıyor.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo  Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya hükümeti tarafından Filistin halkına sağlanan 51,5 tonluk insani yardımın yola çıkmasından önce hava kuvvetleri üssünü ziyaret ederken Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi  ve Filistin'in Endonezya Büyükelçisi Zuhair Al Shun eşliğinde bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA