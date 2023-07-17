Enerjisa Enerji, 3 milyonun üzerinde indirilmeyle sektördeki rekoru elinde bulunduran mobil uygulamasını geliştirirken, online işlemlerin gerçekleştirilebildiği internet sayfasını da yeni yüzüyle müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa müşterileri, yeni uygulama ve online hizmetler merkezi aracılığıyla anlık elektrik kesintisini bölgesindeki ilgili dağıtım şirketine iletmek üzere ön başvuruda bulunabilecek ve ilgili dağıtım şirketi tarafından yayınlanan planlı kesintileri uygulama üzerinden kolayca takip edebilecek.

Abonelik ve tahliye işlemi yaptırmak isteyen müşteriler ise yenilenen Enerjisa Mobil ve Online Hizmetler Merkezi'nde bu işlemlerini eski uygulamaya kıyasla yüzde 45 daha hızlı gerçekleştirerek birkaç dakikada tamamlayabilecek.

Müşteriler, yenilenen dijital kanallar sayesinde enerji tüketimlerini takip edebilecek, fatura bildirimlerini faturalar oluştuğu anda alabilecek, elektrik tüketimlerini grafikler üzerinden inceleyebilecek ve yaşadıkları bölgedeki kullanıcılarla kendi tüketimlerini karşılaştırabilecek.

Ayrıca, yenilenen uygulama ve online hizmetler merkezi aracılığıyla müşteriler, sadece birkaç dakika içinde başvuru oluşturup sonucu takip edilebilecek, profillerini kişiselleştirebilme ve sözleşme hesap numarasıyla da yakınlarının faturasını ödeyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, şirketin online hizmetler merkezi ve mobil uygulamasıyla abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerinin dijital ortama taşınarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda fatura inceleme, ödeme işlemleri, abonelik işlemleri ve diğer taleplerinin yanı sıra ilgili dağıtım şirketi tarafından yayınlanan planlı kesintilerin takibini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor. Enerjisa Mobil, her gün gelişen yapısıyla, daha fazla işlem için hizmet vermeye devam ediyor. Müşterilerimizin uçtan uca kusursuz bir deneyim yaşamalarını sağlayarak memnuniyetlerini daha da artıracağımıza ve kullanıcı sayısını iki katına çıkaracağımıza inanıyoruz.'

AA