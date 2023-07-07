Özellikle akşam saatlerinde rahatsız eden sivrisinekler, kaşıntı ve yaralara neden oluyor.

Sinek kovucu losyonların satışında artış yaşanırken, kimi vatandaşlar sinekleri kovmak için tütsü kullanıyor.

İstanbul'dan tatil için Enez ilçesine gelen Sebile Şentürk, sivrisineklerden rahatsız olduğunu söyledi.

Sivrisinekler nedeniyle yaz tatilinin rahat geçmediğini belirten Şentürk, "Akşamları araçla ilaçlama yapıyorlar ama bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Balkonda yemek yerken sivrisineklerden çok rahatsız oluyoruz. Çocuklarımı ısırıyor, 2 yaşında çocuğum bunu dile getiremiyor ve huzursuz oluyor. Gerçekten bu konuda sıkıntılarımız var." diye konuştu.

Şentürk, sivrisinekten korunmak için sinek kovucu losyonlar ve organik kremler kullandıklarını ifade etti.

Alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savunan Şentürk, "Çocuğumun bacaklarını ve yüzünü ısırdılar. Sivrisineklerden herkes etkileniyor ancak çocuklar daha çok etkileniyor." dedi.

Geçen yıla göre artış var

İlçede çay bahçesi işletmecisi Ali Karatepe de bu yıl sivrisineklerin çok yoğun olduğunu söyledi.

Müşterilerinin sivrisineklerden rahatsız olduğunu belirten Karatepe, "Gündüz karasinek gece de sivrisinekler etkili oluyor. Sinekleri engellemek için tezek, odun parçası yakıyoruz. Sivrisinekler dumandan kaçıyor." diye konuştu.

Meliha Köroğlu da İstanbul'dan ailesiyle tatile geldiğini ancak deniz keyfini sineklerin kaçırdığını ifade etti.

Sivrisinekler nedeniyle bazı akşamlar dışarı dahi çıkamadıklarını dile getiren Köroğlu, "Gece gündüz sivrisineklerle mücadele etmeye çalışıyoruz. İlaç sıkıyoruz ama yine baş edemiyoruz. Geceleri kaşıntıdan uyuyamıyoruz, rahat değiliz. Akşam 18.00'den sonra evin içine giriyoruz hiçbir yere çıkmıyoruz." dedi.

Köroğlu, geçen yıla göre sivrisinek sayısında artış olduğunu, yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiğini belirtti.

İlaçlama zamanında yapılmalı

Tatile gelen Şeref Aldanmaz da ilçede sivrisinek sorununun yıllardır çözülemediğini ve tedbirlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Zahit Demirel ise evinin kapı ve camlarına sineklik yaptırdığını ancak bunun da yetersiz kaldığını belirtti. Demirel, yetkililerin özveriyle çalışıp ilaçlamayı zamanında yapması gerektiğini ifade etti.

İsviçre'den tatil gelen Sebile Akcan, gündüzleri karasinek, geceleri ise sivrisineklerin rahatsızlık verdiğini dile getirdi.

Sineklerden korunmak için önlemler aldığını ifade eden Akcan, "Akşamları balkonda otururken kuru kahve yakıyorum, dumandan kaçıyorlar. Duvarları durmadan ilaçlıyorum. Daha çok önlem alınması gerekiyor. Sineklerin yumurtlama zamanında sıkı ilaçlama yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Eczacı Abdullah Bostancı, bataklık, su birikintileri, sazlık alanlar ve çeltik tarlalarının sivrisinekleri artırdığını anlattı.

Enez'in sınır komşusu Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde de aynı sorun olduğunu dile getiren Bostancı, "Bu dönemde sivrisinek ve böcek ilaçları satışında artış yaşanıyor. Larva döneminde sivrisinek ve böceklerle mücadeleyi iyi yapamazsak yaz aylarında uçkun döneminde yayılıyor ve çoğalıyorlar. Bir karpuz kabuğunun kenarda durması bile çok sayıda sivrisineğin üremisine neden olabiliyor. Üreme kaynaklarını zamanında yok etmek gerekiyor." dedi.

Dron ile ilaçlama yapıldı

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçenin bataklık ve sulak alanlarla çevrili olduğunu kaydetti.

Sivrisinekle mücadelenin komşu ülke Yunanistan ile birlikte yürütülmesi gerektiğine değinen Günenç, "Bu yıl ocak ayının sonlarından itibaren belirlediğimiz rutinlerle düzenli olarak 680 dönümü dron ile ilaçladık. İnsan gücüyle ulaşabileceğimiz yerleri de ekip arkadaşlarımız düzenli olarak ilaçladı. Her gün 3 aracımız ilçe merkezimizi ve sahil bölgemizi düzenli olarak ilaçlıyor." diye konuştu.

AA