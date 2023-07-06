İSTANBUL- Konu sınırlaması olmaksızın; kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 2022 ve 2023 yapımı kısa filmlerin katılabildiği yarışmaya şu ana kadar 105 başvuru yapıldı. Yarışmanın bu yılki finalistlerini belirleyecek Seçici Kurulu’nda ise sinema yazarı Aslı Ildır, kurgucu Baran Bozdağ ve festivalin Program Yönetmeni Kaan Denk yer alıyor.

Farklı kültür ve coğrafyalardan hikayelerin izleyici ile buluşacağı uluslararası yarışmanın finalistleri 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Finalistler; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü için jüri ve festival izleyicileri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada En İyi Film ödülü alan filme 1000 dolar, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerine ise 500’er dolar para ödülü verilecek.

HABER: METE YILMAZ