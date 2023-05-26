İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen burs kapsamında bu yıl, klasik müzik alanına odaklanılacak.

Burs programının seçici kurulunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay, piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, "Sayın Lale Tara'nın yıllardır genç sanatçılara verdiği desteği sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz burs ile Türkiye'deki yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki eğitimlerine katkı sağlayarak onların potansiyellerini geliştirmelerine destek olacağız. Her yıl seçici kurulun belirleyeceği 2 genç yeteneğe ilk yılımızda 2 milyon liralık burs desteği taahhüt ediyoruz. Bu yıl klasik müzik alanına odaklanan burs ile önümüzdeki yıllarda diğer sanat dallarına yönelik çalışmalar da yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Programla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için "www.enkasanat.org" adresi ziyaret edilebilir.