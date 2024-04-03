Gerek memleketınde istıhdam sağlayarak ve yeni çağın vizyonuna uygun olarak bu girişiminde bölgedeki birçok mekanın tercihi haline geldi. Albero ve cenova ürünleriyle bölgede tek lider olmayı hedefleyerek girdiği bu işte bunyesınde gerek uzman kadrosu ve gerekse lojistik ağıyla yapılan yatırımı bölgesinde kendinden söz ettirmeye lider olmaya giden bır sürece getirmiş durumda.

Kendisinin hedefini şu cümleyle açıkladı; "Ben inandım ve giriştiğim işte kimse karşımda duramaz! Kafama koyduğum herşeyi başarıya ulaştırmak tarzım" dedi….