HABER: SUAT ÜNAL



Son zamanlarda erkek sanatçılar birbirleriyle yaptıkları düetlerle gündeme imza atıyorlar…Birbirinden güzel düet çalışmalar yaz boyunca tek tek müzikseverlerin beğenisine sunuluyor…

15 Ağustos’ta merakla çıkması beklenen iki bomba düet şarkı yine yarış halinde olacağa benziyor… Z kuşağının en sevilen isimlerinden Sefo & Semicek, “SABRETTİM” isimli single için tüm hazırlıkları tamamlarken, 90’ların Kült ismi Rafet ElRoman yeni keşfi “Levent Solmaz ” ile “BİTMEDİ EZİYETİN” isimli single ile çok iddialı geliyor…Söz müziği Levent Solmaz'a ait olan şarkı

bakalım bu seferki düet düellosunda kazanan Z kuşağı mi olacak 90’lar mı? Bekleyip göreceğiz…