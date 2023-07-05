Ankara

News Medical'in haberine göre, araştırmacılar bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara saldırmasıyla oluşan iltihaplanma olarak tanımlanan juvenil idiopatik artrite ya da halk diliyle çocuk romatizmasının oluşumunu tetikleyen faktörleri inceledi.

Bu kapsamda İsveç'teki bir veri tabanından 1997-1999 yıllarında doğan 17 bin bebeğin sağlık öyküsü kullanıldı.

111'ine ilerleyen yaşlarda çocuk romatizması teşhisi konulan 17 bin bebeğin yalnızca 1683'ünden 1 yaşından önce dışkı örneği alındığı kaydedildi.

Numune alınan bebeklerden 12'sine ileriki yaşlarda çocuk romatizması teşhisi konulduğu belirtildi.

Araştırma yazarlarından Johnny Ludvigsson, "Sağlıklı bireylere kıyasla ileriki yaşlarda juvenil idiopatik artriti olan kişilerin bağırsaklarında bazı bakteriler bulunmuyor. Antibiyotik kullanımının bağırsak florasını tahrip ettiğini araştırmamızda görebiliyoruz. En azından ilk birkaç ay emzirilen bebeklerin ise çocuk romatizması olma riskinin azaldığını gözlemledik." ifadesini kullandı.

Araştırmanın erken teşhiste kullanılabileceğini söyleyen araştırma yazarlarından Angelica Ahrens, "Hastalığın teşhisinden yıllar önce çocuğun bağırsak florasındaki bütirik asit üreten bakterilerin seviyesinin düştüğünü gözlemlememiz araştırmayı değerli kılıyor." açıklamasını yaptı.

Bilim insanları bu araştırmayla erken dönem teşhisle hastalık nüksetmeden uygulanabilecek tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor.

Araştırma sonuçları, "The Lancet eBioMedicine" dergisinde yayımlandı.

AA