Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, "Tempolu ve coşkulu bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Bu maç, bizi biraz da yine MKE Ankaragücü ile yapacağımız kupa müsabakasına hazırladı. Rakibimizi daha iyi tanıdık. Moral ve motivasyonumuzu yukarı çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ligde 5 maç sonra galip gelmelerinin önemine dikkati çeken Ersin Destanoğlu, "Taraftarlarımız beş maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Serdar hocayla birlikte takım içindeki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Serdar Topraktepe, altyapımızdan yetişen, kulübün DNA'sını çok iyi bilen ve oyuncularla iyi diyalog halinde olan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Fernando Santos hakkında da görüşlerini paylaşan Ersin, "Santos hocaya teşekkür ederim. Geldi ve bizimle ilgilendi. Bu takımı yukarı çıkarabilmek için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.