ERZİNCAN

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 750 koli içerisinde 36 bin 457 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı durdurdu.

Tır ve dorsesinde yapılan aramada 750 koli içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu tahmin edilen 36 bin 457 bandrolsüz kitap bulundu.

Sürücü A.Ş.E. hakkında "Fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı, kitaplara el konuldu.