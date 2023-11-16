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Yaprak ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan 'da da soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluştu.

Yükseklerde etkili olan kar ile Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yollar, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük su birikintileri dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kars 'ta bitki ve araç camları kırağı tuttu.

Erzurum 'da soğuk nedeniyle park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı. Park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

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