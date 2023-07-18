MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA