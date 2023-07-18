Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA
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