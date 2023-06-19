Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
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