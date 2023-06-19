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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum 'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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