Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ERZURUM (AA) - Iğdır-Erzurum seferleri yapan 2 yolcu minibüsü firması çalışanları arasında müşteri taşıma sebebiyle Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çıkan tartışma, silah lı, satır lı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.