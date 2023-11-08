Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlardan Hacı Yıldız, sabahları havaların daha soğuk olmaya başladığını söyledi.

Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

Kars

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Çobanlar sabah saatlerinde kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Çobanlardan Alper Şimşek, AA muhabirine, bu gecenin çok soğuk geçtiğini belirterek "Sabah kalktık eksi 5 derece, her taraf bembeyaz olmuş. Sabah 5'te hayvanı araziye bıraktık ama güneş doğana kadar kırağı kalkmıyor." dedi.