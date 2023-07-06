İSTANBUL - Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Esenlerli gençlere su altında inanılmaz bir deneyim yaşattı. 16 kişilik bir ekiple İzmir Karaburun’da Bodrum Koyu’na dalış etkinliği için yola çıkan gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

Gençler ilk olarak dalış eğitimi aldı. Alınan eğitimlerin ardından, eğitmenler eşliğinde dalış yaparak su altında unutulmaz bir macera yaşadılar. Gençler, yaşadıkları deneyimin her anını fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Keyifli geçen günün ardından duygularını paylaşan gençler; “Suyun altını keşfettik, hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dediler.

HABER: ERCAN AYDIN