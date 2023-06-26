İSTANBUL - Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak ardından dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Esenyurt’ta rutin olarak yürütülen kent temizliğinin yanı sıra bayram öncesi cadde ve sokaklar mobil temizlik araçlarıyla dip köşe temizlendi. Vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmesi için mesai yapan ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerini de ilaçlı su ile dezenfekte etti. Yetkililer, bayram boyunca kesimhaneler başta olmak üzeri tüm ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

HABER: METE YILMAZ