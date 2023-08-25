ANKARA AA- En son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönen Trump'ın ilk paylaşımında "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı.

Trump'ın aylardır "doğru zamanda" platforma geri dönmeyi planladığını söylediği belirtilmişti.

Trump, "seçime müdahale" davası kapsamında Georgia'da teslim olmuştu

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

Trump, kendi sosyal medya uygulamasını açmıştı

Trump, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu.

Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.