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Tansu Çiller de bazı ziyaretçileri kapıya kadar çıkarak uğurladı.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören 86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller 'in kalp krizi sonucu vefatı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ailenin Sarıyer Yeniköy'deki evlerine gelen ziyaretçiler, taziyelerini sundu.

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