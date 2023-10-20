İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, bir süre önce karnındaki şişlik şikayetiyle, gastroenteroloji uzmanı Dr. Seymur Aslanov'a başvurdu.

Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine yönlendirilen hasta, Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen tarafından takibe alındı.

Kontrollerin ardından karaciğer nakli önerilen hastaya aileden uygun donör çıkmayınca, bu durumdan haberdar olan eski damat Uğur Doğrusöz (34) gönüllü oldu. Tetkikler sonrası operasyona alınan Özçınar'a, eski damadından alınan doku nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve 'Seve seve karaciğerimi veririm.' dedi. Allah'a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Uğur Doğrusöz ise eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını, ayrılığa rağmen aileyle iletişimlerini koparmadıklarını belirtti.

Eski kayınbabasının karaciğer yetmezliği yaşadığını öğrenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlatan Doğrusöz, şunları kaydetti:

"Durumu eski eşimden öğrendim. Bir gün aradı, ağlıyordu. Ben de ona uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim, sonra hastaneye geldim. Kontrollerim yapıldı, nakil için uyumlu olduğum söylendi. Gönüllü olarak karaciğerimi vermek istedim. Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu."

Zeytunlu ve Sözbilen de başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, Özçınar ile eski damadı Doğrusöz'ün sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.