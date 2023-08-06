Haber: Mert Osman Erman

Mirror gazetesi, şaibeli rock yıldızının HMP Wakefield hapishanesinde tutulduğunu ve bıçaklandığını bildirdi.

Bir Ceza Hizmeti sözcüsü, Cumartesi günü hapishanede gerçekleşen bir olayı polisin soruşturduğunu söyledi.

Eklediler: "Polis soruşturmayı sürdürürken daha fazla yorum yapamıyoruz."

Watkins, Aralık 2013'te bir bebek üzerinde tecavüz girişimi dahil olmak üzere bir dizi çocuk cinsel suçundan hüküm giydi.

Watkins'e yapılan saldırı hakkında özel olarak yorum yapmak istemese de Ceza Görevlileri Sendikası başkan yardımcısı Dave Todd, hapishanelerde maruz kaldıkları olayların artan sayısından dolayı personel ve mahkumlar için endişeli olduğunu belirtti.

Watkins, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 6 yıl daha denetimli serbestlik süresi alırken, hapishane cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra koşullu tahliye için uygun olacak.

Onun iki ortak sanığı, istismar ettiği çocukların anneleri, sırasıyla 14 ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Royce, hüküm verirken dava "yeni bir zemine girdiğini" ve "yeni bir ahlaki çöküntü derinliğine daldığını" söyledi.

Watkins, 13 yaşın altındaki bir çocuğa tecavüz etmeye teşebbüsü ve cinsel saldırıyı kabul etti, ancak tecavüz suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etti.

Hakimler, Watkins'in 2014'te hapishane cezasının süresini azaltma talebini reddetti.

20'li yaşlarında bir rock yıldızı olarak, dünya genelinde milyonlarca albüm sattı ve dev arenalarda büyük kalabalıklar topladı.

1997'de kurulan Galler rock grubu Lostprophets, toplamda beş stüdyo albümü çıkardı, bunlardan biri Birleşik Krallık'ta bir numara olan ve iki tanesi Top 10'a giren bir albümdü. ABD'de de bir miktar başarı gördüler, ikinci ve üçüncü albümleri her ikisi de Top 40'a ulaştı.