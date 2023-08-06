Haber: Mert Osman Erman

Binlerce kişi ücretsiz PlayStation 5 cihazlarını beklerken Union Square'de yıkım yarattı, şişeler, taşlar ve boya kutuları fırlattı.

Bay Cenat en az iki ayaklanma kışkırtma ve yasadışı toplanma suçlamasıyla suçlandı, polis BBC'nin ortak işbirlikçisi CBS News'a doğruladı.

Yetkililer 60'tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Bay Cenat mahkemede görünmek üzere bir bildiri aldı, CBS haber verdi.

İnsanlar önce yerel saatle 13:00'te (17:00 GMT) Bay Cenat'ın sosyal medyada 300 PlayStation dağıtacağını duyurmasının ardından toplandı. Kendisi 10 milyondan fazla takipçiye sahip.

15:00'e geldiğinde, yüzlerce kişi New York'un en yoğun tren istasyonlarından birini çevreleyen sokaklara yığıldı.

Araçlar ve tren istasyonunun giriş çatısına tırmandılar ve tepki veren polis memurlarına şişe attılar. New York Polis Departmanı, "dördüncü seviye" bir mobilizasyon ilan etti, bu da yaklaşık 1.000 polisin olay yerine gönderildiği anlamına geliyor.

Kargaşa yaşanırken Union Square yakınındaki bir araç içinde canlı yayın sırasında Bay Cenat, "Dışarıda göz yaşartıcı gaz atıyorlar. Güvenli olana kadar hiçbir şey yapmayacağız. Herkes kendi başına, çünkü dışarıda savaş var adamım," dedi.

Bay Cenat saat 17:00 civarında polis nezaretine alındı. Kalabalık yaklaşık bir saat sonra sonunda dağıldı.

CBS iştiraki bir rapora göre Bay Cenat'ın etkinlik için bir izni yoktu, bu etkinliğin Bronx'lu YouTube yıldızı Fanum ile bir işbirliği olduğu bildiriliyordu.

NYPD bölüm şefi Jeffrey Maddrey, "Daha önce böyle şeylerle karşılaştık, ancak gençlerin emirlerimize uymadığı bu tehlikeli seviyeye hiç gelmemiştik," dedi.

Ekledi: "Kepçeler, baltalar ve diğer inşaat ticaret araçlarıyla dolaşan insanlar vardı. Ayrıca kişiler havai fişekler de yakıyordu. Bunları polise atıyorlardı ve birbirlerine atıyorlardı."

Bay Cenat, Mart ayında 300.000'e ulaşarak en fazla Twitch abonesi çekme rekorunu kırdı.

Twitch, insanların genellikle video oyunları oynadığı ve izleyicilerle sohbet ettiği bir canlı yayın platformudur.

Rekoru kırmadan önce Bay Cenat, abonelerini artırmak için 30 gün boyunca sürekli bir sürücü başlattı - tümü kamera önünde sohbet ederek, oyun oynayarak ve konukları röportaj yaparak uyuyarak geçirdi.