Ankara

Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu, şu anda milli takımda antrenör olarak görev yapan, eski Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir oldu.

Şennur Demir, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli takımdaki eski takım arkadaşlarına antrenörlük yaptı.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin de antrenörlüğünü üstlenen ve milli boksörle altın madalya kazanma sevinci yaşayan Demir, şöyle konuştu:

"Antrenörlük hayatıma Avrupa Oyunları'nda zirveden başladım. Benim için de büyük bir deneyim oldu. Arkadaşlarımızla çok iyi hazırlandık. Güzel sonuçlar aldık. 6 sporcumuzla olimpiyat kotası alarak ülkemize döndük. İnancımız tamdı. Şampiyon olamasak bile ilk 4'e girerek kota almak istiyorduk. Bunu da 6 sporcumuzla başardık. Buse'lerimiz yine şampiyon oldu, altın madalya aldı. Hedefimize ulaştık. Diğer arkadaşlar da elinden geleni yaptı. Bizim için planladığımız şekilde iyi geçti."

"Antrenör olarak olimpiyat madalyasını almak istiyorum"

Sporculuk kariyerinde birçok zorluğun üstesinden gelerek Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunun altını çizen Demir, olimpiyatta hiç yer almadığını hatırlatarak, "Antrenör olarak olimpiyat madalyasını almak istiyorum. Buraların rüyasını görsem inanmazdım. Birçok sakatlık geçirdim, bırakmam için her şey oldu. İnat ettim, başaranları örnek aldım. Çalışarak, azmederek, inanarak buralara geldim." dedi.

Busenaz Sürmeneli'yle abla-kardeş ilişkisinin olduğunu anlatan Demir, "Ben onun 'antrenörüyüm' demiyorum, ona yoldaşlık, ablalık yapıyorum. Belki benim ona değil de onun bana öğreteceği çok şey var. Çıktığımız yolda engelleri geçe geçe ilerleyeceğiz. Onunla olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sporcuyken oda arkadaşımdı, antrenörken de oda arkadaşlığına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antrenörlük daha zormuş"

Şennur Demir, antrenörlüğün dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Çok zor ve stresli bir iş yaptıklarını aktaran Demir, "Kendim maça çıktığımda en fazla o gece uyuyamıyordum ama maçı aldıktan sonra her şey bitiyordu. Antrenör olunca tek bir maça değil, bütün sporcuların maçlarına ayrı heyecanlanıyorsun. Sporcuyken antrenörlüğün daha kolay olduğunu düşünüyordum. Şimdi anladım ki antrenörlük çok daha zormuş. Kenarda da çok heyecanlandım." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun Türk gençlerine boksu sevdirdiğini vurgulayan Şennur Demir, şunları kaydetti:

"Kadın boksu Buse'lerimizle büyük bir ivme kazandı. Aileler, çocuklarını boksa gönderirken tereddüt duyuyordu. Artık o yönde yetenekleri varsa boksa yönlendirmeye başladılar. Bu ülkemiz için güzel ve bulunmaz bir fırsat. Türk boksu çok iyi yerde ama ileride daha da iyi yerlerde olacağız. Sporcularımızın öz yetenekleri çok fazla. Tabii devletin ve federasyonların da büyük desteği var. Ama yetenek olmadığı sürece zor. Busenaz Sürmeneli'nin yeteneği genç yaşta keşfedilmiş ve olimpiyatlara kadar planlama yapılmış antrenörü tarafından. Bence o planlamanın sonucunda bu noktalara geldi. İnşallah 2024 Paris'te de ikinci madalyayı alarak beraber ülkemize geleceğiz."

Sporcuları tek cümleyle özetledi

Şennur Demir, milli boksörleri tek cümleyle şöyle özetledi:

Busenaz Sürmeneli: İnatçı, sınır tanımaz

Buse Naz Çakıroğlu: Çok zeki, satranç zekası var

Hatice Akbaş: Atik, bir atmaca gibi

Gizem Özer: Avcı gibi

Büşra Işıldar: Güç ve taktik bir arada, Hulk gibi

AA