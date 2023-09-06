Haber: Mert Osman Erman

Bu, saldırının bir liderine şu ana kadar verilen en uzun ceza oldu, çünkü ABD milletvekilleri Başkan Joe Biden'ın zaferini onaylarken gerçekleşmişti.

39 yaşındaki Tarrio, isyancı grupun Washington'daki saldırı sırasında orada değildi, ancak aşırı sağ grubun katılımını organize etmeye yardımcı oldu.

Capitol baskını suçlamasıyla 1.100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırganlar, o dönemin Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için gelmişlerdi ve hala 2020 seçimini kaybettiğini reddediyor.

Bay Trump, 2024'te yeniden seçilirse saldırganların çoğunu veya tamamını affedeceğini söyledi.

Tarrio, Mayıs ayında ayaklanma komplosu ve diğer suçlamalarla suçlu bulundu.

Salı günü kaderini öğrenmeden önce, duygusal bir şekilde polise ve Washington DC sakinlerine saldakındaki rolü için özür diledi.

"Son derece utanç ve hayal kırıklığı içindeyim ki onlara üzüntü ve acı yaşattım," dedi Washington federal mahkemesinde. "Bunu geriye kalan hayatım boyunca taşımam gerekecek."

Turuncu bir hapishane üniforması giyen Tarrio, "Kendi kendimin en büyük düşmanıydım. Kibrim beni bir kurban ve haksız bir şekilde hedef alındığımı inandırdı."

Bay Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimini kaybettiğini kabul ederek, Tarrio şunları söyledi: "Ben bir siyasi fanatik değilim. Zarar vermek veya seçim sonuçlarını değiştirmek amacım değildi. Seçim sonuçlarını değiştirmenin bile mümkün olmadığını düşünmedim."

"Hoşgörü gösterin lütfen," dedi Tarrio hakime. "40'larımı benden almayın."

Daha önce bir noktada, annesi hakimden hafiflik istediği sırada gözlerinden yaşları sildiği görüldü.

Tarrio, Proud Boys'un ulusal başkanıydı. 2016'da New York City'de kurulan aşırı sağ grup üyeleri kendilerini tamamen erkek bir içki kulübü olarak tanımlamışlardır.

Kendilerini Bay Trump'ın askerleri olarak gördüler ve sık sık aşırı sol antifa aktivistleriyle sokak çatışmalarına karıştılar.

Tarrio'nun avukatı, müvekkilinin "klavye ninjası" ve "yanlış yönlendirilmiş bir vatansever" olduğunu ve genellikle "boş laf ettiğini", ancak hükümeti devirmeyi amaçlamadığını mahkemede savundu. Ancak Trump tarafından aday gösterilen ABD Bölge Hakimi Timothy Kelly, Tarrio'nun daha önceki birçok durumda pişmanlık ifade etmediğini belirtti.

"İsyankar komplo ciddi bir suçtur," dedi Hakim Kelly. "Bay Tarrio, bu komplonun nihai lideriydi."

Tarrio, aynı zamanda engelleme ve komplo suçları, sivil düzensizlik ve hükümet malının tahrip etme suçlarından Mayıs ayında suçlu bulundu.

Savcılar, onun eylemlerini "hesaplı bir terör eylemi" olarak tanımladılar ve 33 yıl hapis cezası talep ettiler. Savunma ise en fazla 15 yıl istedi.

Hakim cezayı verirken, Tarrio sessizce durdu. Mahkemeden ayrılırken, Tarrio ailesine halk galerisinde el salladı ve barış işareti yaptı.

Avukatları, temyize gitmeyi planladığını söyledi.

2020 seçiminden sonra Tarrio ve diğer Proud Boys üyeleri, Bay Trump görevi bırakırsa şiddet ve karmaşa uyarısı yaparak tehdit içeren mesajlar paylaşmışlardı.

ABD Kongre binasına yönelik saldırının iki gün öncesinde Washington DC'ye giriş yaparken polis tarafından durduruldu. Kendini Afro-Kübalı olarak tanımlayan Tarrio, kentteki bir Afro-Amerikan kilisesinden alınmış bir Black Lives Matter pankartını yakmakla suçlanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şehrin silah yasalarına göre yasadışı olan yüksek kapasiteli bir mermi dergisi bulundurmakla suçlandı. Kautionla serbest bırakıldı ve ülkenin başkentinden ayrılması gerektiği bildirildi.

Kongre baskınının yaşandığı gün Baltimore'daydı.

Trump destekçileri kongre binasını kuşatırken, Tarrio çevrimiçi olarak "gösterinin tadını çıkarıyorum" yazarak olayları teşvik etti.

Salı günü, ABD Kongre baskınının ringleaderlarına verilen cezaların ardışık bir dizi ceza duruşmasının sonuncusuydu.

Şimdiye kadar en uzun cezalar, geçen hafta bir diğer Proud Boy olan Ethan Nordean'a ve Mayıs ayında Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes'a verilen 18 yıllık cezalardı, bir aşırı sağ milis grubunun lideri.

Başka üç Proud Boys üyesi geçen hafta rolleri nedeniyle hapis cezası aldı.

Eski ABD Denizcileri Dominic Pezzola ve Zachary Rehl sırasıyla 10 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Ordusu eski bir askeri olan Joe Biggs ise 17 yıl aldı.

Baskınla ilgili suçlamalar çeşitliydi - sınırlı bir bölgeye girmek gibi görece küçük suçlardan, hükümet mülkünü tahrip etmek, saldırı ve komploya kadar. Yaklaşık 200 kişi ağır suçlamaları kabul etti.

Soruşturma hala devam ediyor. FBI hala polis memurlarına veya medya mensuplarına saldıran 14 kişiyi bulmaya çalışıyor.