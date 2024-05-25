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Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC önümüzdeki dönem kalkınmasını çok daha ileri boyutlara taşıyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC önümüzdeki dönem kalkınmasını çok daha ileri boyutlara taşıyacak

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