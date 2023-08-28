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Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 840 lira ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, D.A. ile E.A.T. gözaltına alındı.

Adana'da 74 yaşındaki kadın, kocası tarafından öldürüldü

Adana'da 74 yaşındaki kadın, kocası tarafından öldürüldü

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