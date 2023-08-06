ESKİŞEHİR- 7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen “ESMEK Yaz Okulu” büyük bir katılımla tamamlandı.

Şehrimizin eğitim markası ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Çifteler, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerindeki eğitim merkezleri ile birlikte toplam 10 merkezde çocuklara eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler gerçekleştirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde “Bilişim, Eğitime Destek, Eğlenceli Eğitimler, El Sanatları, Enstrüman, Kişisel Gelişim, Sanat ve Tasarım, Ses ve Müzik, Spor ve Dans” alanlarında toplam 48 branşta verilen 248 kurs ile düzenlenen eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösterirken yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buldular.

3 bin 500’den fazla öğrencinin katıldığı eğitimlerin sonunda katılım belgeleri verilen Yaz Okulu’nda, çocuklar büyük mutluluk yaşadılar. Yıllardır çocuklarını güvenle ESMEK’lere getirdiklerini belirten veliler, “Çocuklarımız yaz dönemini çok verimli geçirdiler. Yeni eğitim yılına iyi bir hazırlık oldu. Hem eğlendiler hem öğrendiler. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e, ESMEK yetkililerine ve eğitmenlere çok teşekkür ederiz.” dediler.

HABER: ERCAN AYDIN