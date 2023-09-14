Haber: Damla Oya Erman

Technavio tarafından gerçekleştirilen çalışma, pazarın 2022 ile 2027 arasında yüzde 5.84'lük bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyüyeceğini öngörüyor. Yeni ürün lansmanlarını pazarın itici gücü olarak gösterdi.

Evden çalışma kültürü ve işyerlerinde espresso makinelerine olan büyüyen talep, tahmin edilen büyümenin ana nedenleri olarak gösterildi. Çalışma, çoğu tüketicinin evde veya iş yerinde bir espresso makinesine erişiminin olduğunu belirtti.

"Örneğin, 2021 yılında tüketicilerin %79'u evde espresso makinelerine sahipti ve satıcılar talebi karşılamak için çeşitli makineler sunuyor," Technavio açıkladı.

Ancak çalışma, dalgalı hammadde fiyatlarının büyümeyi kesebileceğini belirtti. Ayrıca pazarın parçalı olduğunu açıkladı.

"Kahve pazarı parçalıdır ve şirketler pazarda rekabet etmek için organik ve inorganik büyüme stratejileri uyguluyor," rapor ekledi.

Avrupa'nın, küresel espresso pazarının büyümesine %41 katkı yapması bekleniyor. Çalışma, İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda ve Fransa'yı Avrupa'daki espresso pazarının önemli ülkeleri olarak gösteriyor.

"Örneğin, Nestle SA, Unilever PLC ve Starbucks Corp, 2022 yılında Avrupa'daki espresso kahve pazarında faaliyet gösteren başlıca satıcılardandır," çalışma açıkladı.

Diğer önemli espresso şirketleri arasında Starbucks Corp., Black Rifle Coffee Co. LLC, McDonald Corp. ve daha fazlası yer alıyor.